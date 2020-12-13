Массажист Кокорина об отъезде игрока на Мальдивы: «Ему нужен отдых. Саша будет плавать, я дал ему мази»

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Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, объяснил причину отъезда игрока на Мальдивы.

«У Саши сейчас травма четырехглавой мышцы бедра. «Спартак» предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим.

Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать.

К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели. Ему просто нужно отдыхать. Мы с ним продолжаем работать. 12-13 января он вернется, созвонимся и продолжим работу, наверное», – сказал Колесников.

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