Моуринью о The Best: «Возможно, Флик получит приз, если возьмет 7 трофеев за сезон»

Теги Бавария Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Ханс-Дитер Флик The Best Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о том, что Ханс-Дитер Флик из «Баварии» не получил награду «Лучший тренер года».

Приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Думаю, единственный шанс для Флика выиграть эту награду – если «Бавария» найдет 2-3 новых турнира, чтобы в них победить. Возможно, если он возьмет 7 трофеев за сезон, то получит приз.

Он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубки Европы и Германии – он выиграл всего пять трофеев и самый важный из них.

Так что я думаю, что единственный шанс бедняги Флика – найти еще 2-3 турнира для победы», – сказал Моуринью.

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