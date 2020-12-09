Моуринью о The Best: «Возможно, Флик получит приз, если возьмет 7 трофеев за сезон»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о том, что Ханс-Дитер Флик из «Баварии» не получил награду «Лучший тренер года».
Приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
«Думаю, единственный шанс для Флика выиграть эту награду – если «Бавария» найдет 2-3 новых турнира, чтобы в них победить. Возможно, если он возьмет 7 трофеев за сезон, то получит приз.
Он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубки Европы и Германии – он выиграл всего пять трофеев и самый важный из них.
Так что я думаю, что единственный шанс бедняги Флика – найти еще 2-3 турнира для победы», – сказал Моуринью.