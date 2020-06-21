«А я иду одна – молодая, озорная». Прыгунья в длину Дарья Клишина записала песню и сняла клип

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сняла клип на собственную песню.

«Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки.

И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», – написала Клишина в инстаграме.

Текст песни состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз:

«А я иду одна – молодая, озорная –

По улицам Китая, Уругвая и Дубая,

Мелодию свою красивым парам напевая,

И ни о чем не думаю».

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