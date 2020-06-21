«А я иду одна – молодая, озорная». Прыгунья в длину Дарья Клишина записала песню и сняла клип

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сняла клип на собственную песню.
«Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки.
И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», – написала Клишина в инстаграме.
Текст песни состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз:
«А я иду одна – молодая, озорная –
По улицам Китая, Уругвая и Дубая,
Мелодию свою красивым парам напевая,
И ни о чем не думаю».