Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что в пользу «Барсы» не стоило назначать пенальти

Бывший арбитр Андухар Оливер оценил момент с назначением пенальти в ворота «Валенсии» в матче 14-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:2).
На 45-й минуте главный арбитр Алехандро Эрнандес назначил пенальти в ворота «Валенсии» за фол защитника Хосе Гайи на Антуане Гризманне, а также показал защитнику красную карточку, но после ВАР изменил решение, показав игроку желтую.
«Это не тот момент, за который следует назначать пенальти. Гайя кладет руку на плечо Гризманна, и француз падает на землю. Тут нет ни пенальти, ни красной карточки.
Непонятно, как он принимает неправильное решение после консультации с ВАР. Если он ставит пенальти, то должен и удалить игрока «Валенсии», – сказал Андухар Оливер.
Фото: кадр из трансляции Movistar+
Напомним, исполнять пенальти отправился форвард Лионель Месси. Голкипер Жауме Доменек спас команду, прыгнув в правый от себя угол.
Мяч после сэйва попал к защитнику Жорди Альбе, тут же прострелившему в направлении вратарской площади, и рикошетом от игрока «Валенсии» мяч отскочил к Месси, который ударом головой поразил ворота.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия».