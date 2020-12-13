Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что в пользу «Барсы» не стоило назначать пенальти

Бывший арбитр Андухар Оливер оценил момент с назначением пенальти в ворота «Валенсии» в матче 14-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:2).

На 45-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Валенсии» за фол защитника на , а также показал защитнику красную карточку, но после ВАР изменил решение, показав игроку желтую.

«Это не тот момент, за который следует назначать пенальти. Гайя кладет руку на плечо Гризманна, и француз падает на землю. Тут нет ни пенальти, ни красной карточки.

Непонятно, как он принимает неправильное решение после консультации с ВАР. Если он ставит пенальти, то должен и удалить игрока «Валенсии», – сказал Андухар Оливер.

Фото: кадр из трансляции Movistar+

Напомним, исполнять пенальти отправился форвард Лионель Месси. Голкипер Жауме Доменек спас команду, прыгнув в правый от себя угол.

Мяч после сэйва попал к защитнику Жорди Альбе, тут же прострелившему в направлении вратарской площади, и рикошетом от игрока «Валенсии» мяч отскочил к Месси, который ударом головой поразил ворота.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – .