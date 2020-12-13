Артета про 1:2 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал. Мы создали достаточно моментов, нам не повезло»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча 14-го тура с (1:2).

«Не пропустив много, мы проиграли матч из-за двух ключевых моментов. Мы доминировали в игре, создали достаточно моментов, по крайней мере, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу. Нам не повезло.

Команда борется. Мы проиграли «Бернли», хотя соперник не бил в створ ( пропустил после автогола Обамеянга – прим. Sports.ru), а теперь мы проигрываем из-за нескольких моментов. Сложно играть против команды, которая низко обороняется и тянет время. Сами усложнили все, пропустив первыми.

Думаю, мы нанесли ударов 15, но только два пришлись в створ. Нам нужно прибавить в плане скорости. Нужно создавать больше, чтобы выигрывать матчи. Мальчики все еще бьются. Им сейчас обидно», – сказал тренер.