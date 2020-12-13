Пеле – Месси: «Восхищаюсь тобой и поздравляю с историческим достижением. Любовь к одному клубу будет встречаться все реже»

Бывший форвард Пеле отреагировал на повторение его рекорда по голам за один клуб нападающим «Барселоны» .

«Когда сердце твое переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить одну футболку, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, которое ощущаешь своим домом.

Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего – поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне».

Увы, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже.

Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», – заявил .

Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб, забив 643-й мяч за «Барселону»