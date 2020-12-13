Пеле – Месси: «Восхищаюсь тобой и поздравляю с историческим достижением. Любовь к одному клубу будет встречаться все реже»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Барселона Лионель Месси Ла Лига Пеле Футбол

Бывший форвард «Сантоса» Пеле отреагировал на повторение его рекорда по голам за один клуб нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Когда сердце твое переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить одну футболку, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, которое ощущаешь своим домом.

Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего – поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне».

Увы, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже.

Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», – заявил Пеле.

Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб, забив 643-й мяч за «Барселону»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья