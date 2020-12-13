У «Арсенала» 14 очков после 14 туров. Худший результат за 46 лет

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» проиграл «Эвертону» (1:2) на выезде в 14-м туре АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты не выигрывает в семи матчах чемпионата подряд – пять поражений и две ничьих.

У «Арсенала» 14 очков после 14 туров – худший результат с сезона-1974/75, тогда было 12 очков, если учитывать, что за победу дают три балла (в том сезоне за победу давали по два очка, по три начали давать с 1981 года – прим. Sports.ru.).

Стоит отметить, что сезон-1974/75 «Арсенал» закончил на 16-м месте из 22.

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