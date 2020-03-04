🥉Ретивых занял третье место в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжам, Большунов – 4-й

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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. Россиянин Глеб Ретивых занял третье место, лидер общего зачета Александр Большунов - 4-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Дрезден, Германия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.21,96

2. Эндрю Янг (Великобритания) – 0,53

3. Глеб Ретивых (Россия) – 0,91

4. Александр Большунов (Россия) – 1,19

5. Симеон Хэмилтон (США) – 1,80

6. Кевин Болджер (США) – 3,95

7. Люка Шанава (Франция)

8. Ришар Жув (Франция)

9. Яник Рибли (Швейцария)

10. Роман Шаад (Швейцария)

11. Александр Терентьев (Россия)...

22. Артем Мальцев (Россия)...

26. Рено Же (Франция)...

40. Ермил Вокуев (Россия)...

49. Антон Тимашов (Россия)

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