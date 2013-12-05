Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» обыграл «Шарлотт», «Мемфис» уступил «Атланте»

    Теги результаты предсезонные матчи Атланта Шарлотт Детройт Мемфис Орландо НБА Вашингтон Баскетбол

    В субботу, 19 декабря, в НБА состоялись три последних предсезонных матча. Регулярный чемпионат-2020/21 стартует 22 декабря.

    «Орландо» обыграл «Шарлотт». «Вашингтон» дома был сильнее «Детройта». «Мемфис» уступил «Атланте».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Вашингтон – Детройт 99:96 (31:27, 32:22, 20:27, 16:20)
    Дата проведения
    20 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Брайант (22 + 7 подборов), Бил (15), Авдия (9 + 10 подборов), Уэстбрук (8 + 7 подборов), Гилл (2) – старт; Р. Лопес (13), Нето (10), Браун (9), Робинсон (6), Бертанс (3), Бонга (1), Уинстон (1), Смит (0 + 8 передач), Вагнер (0).
    Детройт
    Грант (14 + 9 подборов), Хэйс (11), Гриффин (11), Райт (9), Пламли (2 + 8 подборов) – старт; Роуз (14 + 5 потерь), Джош Джексон (13 + 8 подборов), Михайлюк (11), Окафор (8), Эллингтон (3), Стюарт (0), Бей (0), Думбуя (0).

    Орландо – Шарлотт 120:117 (38:27, 25:22, 31:29, 26:39)
    Дата проведения
    20 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча
    Орландо
    Гордон (20 + 9 подборов), Вучевич (18 + 12 подборов), Фульц (11), Фурнье (11), Бэйкон (4) – старт; Энтони (19), Росс (11), Картер-Уильямс (10 + 8 подборов), Берч (9), Окики (4), Кэннеди (3), Мане (0), Фрэнкс (0).
    Шарлотт
    Грэм (25), Розир (24 + 6 передач), Зеллер (13), Вашингтон (9 + 7 подборов + 5 потерь), Коди Мартин (0) – старт; Бриджес (12 + 15 подборов), Монк (11), Калеб Мартин (10), Болл (4), Делорье (3), Whitney (2), Бийомбо (2), Макдэниэлс (2), Кук (0), Снид (0), Ричардс (0).

    Мемфис – Атланта 116:117 (29:17, 32:34, 30:30, 25:36)
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Брукс (17), Морэнт (15 + 8 передач + 5 потерь), Аллен (13), Андерсон (10), Валанчюнас (5 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Мелтон (14), Кларк (10), Кончар (8), Бэйн (5), Джонс (5), Бьюкенен (5), Кейвер (4), Дженг (3), Макдермотт (2), Боутрайт (0).
    Атланта
    Реддиш (18), Коллинз (15), Янг (12), Хантер (4), Капела (4 + 7 подборов) – старт; Галлинари (19), Хертер (16), Богданович (10 + 7 передач), Фернанду (6), Гудвин (6), Хилл (5), Найт (2), Мэйс (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?

    洛 Баскетбол на выживание. НБА предстоит сезон в эпоху пандемии

    Подвели модные итоги года перед наступающим сезоном НБА. Лучшие баскетбольные кроссовки 2020!

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья