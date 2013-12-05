НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» обыграл «Шарлотт», «Мемфис» уступил «Атланте»

В субботу, 19 декабря, в НБА состоялись три последних предсезонных матча. Регулярный чемпионат-2020/21 стартует 22 декабря.
«Орландо» обыграл «Шарлотт». «Вашингтон» дома был сильнее «Детройта». «Мемфис» уступил «Атланте».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Брайант (22 + 7 подборов), Бил (15), Авдия (9 + 10 подборов), Уэстбрук (8 + 7 подборов), Гилл (2) – старт; Р. Лопес (13), Нето (10), Браун (9), Робинсон (6), Бертанс (3), Бонга (1), Уинстон (1), Смит (0 + 8 передач), Вагнер (0).
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Гордон (20 + 9 подборов), Вучевич (18 + 12 подборов), Фульц (11), Фурнье (11), Бэйкон (4) – старт; Энтони (19), Росс (11), Картер-Уильямс (10 + 8 подборов), Берч (9), Окики (4), Кэннеди (3), Мане (0), Фрэнкс (0).
- Шарлотт
- Грэм (25), Розир (24 + 6 передач), Зеллер (13), Вашингтон (9 + 7 подборов + 5 потерь), Коди Мартин (0) – старт; Бриджес (12 + 15 подборов), Монк (11), Калеб Мартин (10), Болл (4), Делорье (3), Whitney (2), Бийомбо (2), Макдэниэлс (2), Кук (0), Снид (0), Ричардс (0).
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Брукс (17), Морэнт (15 + 8 передач + 5 потерь), Аллен (13), Андерсон (10), Валанчюнас (5 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Мелтон (14), Кларк (10), Кончар (8), Бэйн (5), Джонс (5), Бьюкенен (5), Кейвер (4), Дженг (3), Макдермотт (2), Боутрайт (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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