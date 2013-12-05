НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» обыграл «Шарлотт», «Мемфис» уступил «Атланте»

В субботу, 19 декабря, в НБА состоялись три последних предсезонных матча. Регулярный чемпионат-2020/21 стартует 22 декабря.

обыграл . дома был сильнее . уступил «Атланте».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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