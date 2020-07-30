НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительной договоренности о параметрах сезона-20/21. Старт – 13 января, команды проведут по 56 матчей

и достигли предварительной договоренности по организации сезона-2020/21.

Регулярный чемпионат должен стартовать 13 января. Каждая команда проведет по 56 игр. Все матчи будут проходить внутри дивизионов. Их состав будет изменен из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В силу ограничений на передвижение между Канадой и США все канадские клубы сыграют в одном дивизионе.

Тренировочные лагеря должны открыться 3 января. При этом 7 команд, не вышедших в плей-офф-2020, могут начать сборы 31 декабря.

Выставочные матчи проводиться не будут, команды сразу начнут регулярный чемпионат.

Для достижения окончательной договоренности соглашение должно быть одобрено советом директоров лиги и членами профсоюза. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.