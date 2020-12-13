Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд стартует первым, Йоханнес Бо – 3-м, Гараничев – 13-м, Логинов – 17-м

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19 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Дата проведения
19 декабря, 15.00
Онлайн гонки

Этап 4, Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Стурла Хольм Лагрейд
2  Йоханнес Дале
3  Йоханнес Бо
4  Ветле Шостад Кристиансен
5  Себастьян Самуэльссон
6  Дмитрий Пидручный
7  Кентен Фийон-Майе
8  Эмильен Жакелен
9  Мартин Понсилуома
10  Юлиан Эберхард
11  Яков Фак
12  Фабьен Клод
13  Евгений Гараничев
14  Тарьей Бо
15  Лукас Хофер
16  Беньямин Вегер
17  Александр Логинов
18  Симон Дестье
19  Йеспер Нелин
20  Антон Дудченко
21  Давид Коматц
22  Арнд Пайффер
23  Бенедикт Долль
24  Александр Андерсен
25  Симон Эдер
26  Антон Смольский
27  Ондржей Моравец
28  Сергей Бочарников
29  Лейф Нордгрин
30  Эдуард Латыпов
31  Теро Сеппяля
32  Михал Крчмарж
33  Максим Воробей
34  Антон Бабиков
35  Харальд Леммерер
36  Роман Елетнов
37  Кристиан Гоу
38  Матвей Елисеев
39  Артем Прима
40  Дидье Бьона
41  Туомас Харьюла
42  Пеппе Фемлинг
43  Антонин Гигонна
44  Тьерри Ланже
45  Клемен Бауэр
46  Эрик Лессер
47  Томаш Хасилла
48  Калев Эрмитс
49  Адам Вацлавик
50  Жереми Финелю
51  Шон Доэрти
52  Рок Трсан
53  Томас Бормолини
54  Йоханнес Кюн
55  Милан Земличка
56  Доминик Виндиш
57  Адам Раннелс
58  Косуке Озаки
59  Кароль Домбровски
60  Андрей Расторгуев

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