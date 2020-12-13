Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд стартует первым, Йоханнес Бо – 3-м, Гараничев – 13-м, Логинов – 17-м

19 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 19 декабря, 15.00
19 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
|1
|Стурла Хольм Лагрейд
|2
|Йоханнес Дале
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Ветле Шостад Кристиансен
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Дмитрий Пидручный
|7
|Кентен Фийон-Майе
|8
|Эмильен Жакелен
|9
|Мартин Понсилуома
|10
|Юлиан Эберхард
|11
|Яков Фак
|12
|Фабьен Клод
|13
|Евгений Гараничев
|14
|Тарьей Бо
|15
|Лукас Хофер
|16
|Беньямин Вегер
|17
|Александр Логинов
|18
|Симон Дестье
|19
|Йеспер Нелин
|20
|Антон Дудченко
|21
|Давид Коматц
|22
|Арнд Пайффер
|23
|Бенедикт Долль
|24
|Александр Андерсен
|25
|Симон Эдер
|26
|Антон Смольский
|27
|Ондржей Моравец
|28
|Сергей Бочарников
|29
|Лейф Нордгрин
|30
|Эдуард Латыпов
|31
|Теро Сеппяля
|32
|Михал Крчмарж
|33
|Максим Воробей
|34
|Антон Бабиков
|35
|Харальд Леммерер
|36
|Роман Елетнов
|37
|Кристиан Гоу
|38
|Матвей Елисеев
|39
|Артем Прима
|40
|Дидье Бьона
|41
|Туомас Харьюла
|42
|Пеппе Фемлинг
|43
|Антонин Гигонна
|44
|Тьерри Ланже
|45
|Клемен Бауэр
|46
|Эрик Лессер
|47
|Томаш Хасилла
|48
|Калев Эрмитс
|49
|Адам Вацлавик
|50
|Жереми Финелю
|51
|Шон Доэрти
|52
|Рок Трсан
|53
|Томас Бормолини
|54
|Йоханнес Кюн
|55
|Милан Земличка
|56
|Доминик Виндиш
|57
|Адам Раннелс
|58
|Косуке Озаки
|59
|Кароль Домбровски
|60
|Андрей Расторгуев