Глава Американского антидопингового агентства ( ) поделился мнением об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.

«Неправильно называть это отстранением и праздновать как своего рода победу чистых спортсменов. В лучшем случае это удар по рукам.

По-настоящему ведь единственное последствие – в случае победы русских на или чемпионате мира над пьедесталом не поднимут флаг, а гимн не споют.

То есть это просто ребрендинг, а не какое-то отстранение. Это разочаровывает, потому что все признали, что эта махинация длилась 10 лет.

Мы видели, как Международный олимпийский комитет ( ) уже делал подобное перед Играми-2018 в . И поведение русских, грабящих спорт и разрушающих олимпийские ценности, не изменилось.

Уже после Олимпиады-2018 они манипулировали с базой и уничтожали доказательства, которые позволили бы восстановить справедливость в отдельных случаях, связанных с господдержкой допинга российских спортсменов.

Все согласились, что это самая вопиющая афера в спорте, которую только видел мир, и будем надеяться, когда-либо увидит.

Хотя правила, с которыми все согласились, допускали полный запрет. не просило об этом, а то, о чем просило, еще больше урезал .

Преступление не соответствует наказанию. Его практически нет.

Трудно представить себе более серьезное нарушение правил в спорте, поэтому я не понимаю, чем оправдано такое послабление наказания», – сказал Тайгерт.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам