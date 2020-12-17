Глава USADA: «Поведение русских, грабящих спорт и разрушающих олимпийские ценности, не изменилось. А наказания нет»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт поделился мнением об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.
«Неправильно называть это отстранением и праздновать как своего рода победу чистых спортсменов. В лучшем случае это удар по рукам.
По-настоящему ведь единственное последствие – в случае победы русских на Олимпиаде или чемпионате мира над пьедесталом не поднимут флаг, а гимн не споют.
То есть это просто ребрендинг, а не какое-то отстранение. Это разочаровывает, потому что все признали, что эта махинация длилась 10 лет.
Мы видели, как Международный олимпийский комитет (МОК) уже делал подобное перед Играми-2018 в Пхенчхане. И поведение русских, грабящих спорт и разрушающих олимпийские ценности, не изменилось.
Уже после Олимпиады-2018 они манипулировали с базой и уничтожали доказательства, которые позволили бы восстановить справедливость в отдельных случаях, связанных с господдержкой допинга российских спортсменов.
Все согласились, что это самая вопиющая афера в спорте, которую только видел мир, и будем надеяться, когда-либо увидит.
Хотя правила, с которыми все согласились, допускали полный запрет. WADA не просило об этом, а то, о чем просило, еще больше урезал CAS.
Преступление не соответствует наказанию. Его практически нет.
Трудно представить себе более серьезное нарушение правил в спорте, поэтому я не понимаю, чем оправдано такое послабление наказания», – сказал Тайгерт.
Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам