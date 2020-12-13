«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) и отстает от «Атлетико» на 8 очков, проведя на матч больше

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Sports.ru Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в 14-м туре испанской Ла Лиги (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В турнирной таблице каталонцы, набрав 21 очко в 13 играх, идут на пятом месте. Лидирует «Атлетико», у которого после 12 игр 29 очков.

«Валенсия» набрала 15 очков в 14 матчах и занимает 12-е место.

Барселона – Валенсия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
19 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Диакаби, 1:1 – 45 Месси, 2:1 – 52 Араухо, 2:2 – 69 Макси Гомес.
Барселонатер Стеген, Дест, Араухо, Мингеса, Альба, Бускетс (де Йонг, 46), Гризманн (Тринкау, 73), Педри (Пьянич, 86), Коутиньо (Лангле, 79), Брэйтуэйт, Месси.
ВаленсияДоменек, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Муса (Алекс Бланко, 42), Солер, Рачич, Черышев (Ли Кан Ин, 90), Макси Гомес, Гедеш (Вальехо, 87).
Предупреждения:
Гризманн (13), Гайя (45), Алекс Бланко (45), Мингеса (56), Альба (90), Лангле (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья