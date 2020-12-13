«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) и отстает от «Атлетико» на 8 очков, проведя на матч больше

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в 14-м туре испанской Ла Лиги (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В турнирной таблице каталонцы, набрав 21 очко в 13 играх, идут на пятом месте. Лидирует «Атлетико», у которого после 12 игр 29 очков.
«Валенсия» набрала 15 очков в 14 матчах и занимает 12-е место.
- Дата проведения
- 19 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 29 Диакаби, 1:1 – 45 Месси, 2:1 – 52 Араухо, 2:2 – 69 Макси Гомес.
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Барселона –
тер Стеген, Дест, Араухо, Мингеса, Альба, Бускетс (де Йонг, 46), Гризманн (Тринкау, 73), Педри (Пьянич, 86), Коутиньо (Лангле, 79), Брэйтуэйт, Месси.
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Валенсия –
Доменек, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Муса (Алекс Бланко, 42), Солер, Рачич, Черышев (Ли Кан Ин, 90), Макси Гомес, Гедеш (Вальехо, 87).