«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) и отстает от «Атлетико» на 8 очков, проведя на матч больше

сыграла вничью с «Валенсией» в 14-м туре испанской Ла Лиги (2:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В турнирной таблице каталонцы, набрав 21 очко в 13 играх, идут на пятом месте. Лидирует «Атлетико», у которого после 12 игр 29 очков.

«Валенсия» набрала 15 очков в 14 матчах и занимает 12-е место.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги