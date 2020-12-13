Гол Левандовского на 93-й минуте принес «Баварии» победу над «Байером» (2:1). Мюнхенцы вернулись на 1-е место

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Sports.ru Роберт Левандовски Футбол

В 13-м туре Бундеслиги «Бавария» одержала гостевую победу над «Байером» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски, победный мяч он забил на 3-й добавленной минуте.

«Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 турах. «Байер» и «Лейпциг» набрали по 28 очков.

Байер – Бавария 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «БайАрена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Шик, 1:1 – 43 Левандовски, 1:2 – 90 Левандовски.
БайерГрадецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен, Баумгартлингер, Амири, Виртц, Шик (Аларио, 82), Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.
БаварияНойер, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Толиссо (Киммих, 68), Мюллер, Левандовски, Гнабри, Коман (Сане, 32; Мусиала, 68).
Предупреждения:
Гнабри (24), Бэйли (72).

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