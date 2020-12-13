Гол Левандовского на 93-й минуте принес «Баварии» победу над «Байером» (2:1). Мюнхенцы вернулись на 1-е место

В 13-м туре Бундеслиги одержала гостевую победу над «Байером» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал форвард мюнхенской команды , победный мяч он забил на 3-й добавленной минуте.

«Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 турах. и «Лейпциг» набрали по 28 очков.

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