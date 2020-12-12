Владимир Драчев: «Заказал шоколадные ботинок и перчатку для Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок»

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Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что подарит комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок. 

Ранее Губерниев пообещал, что съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд. Сейчас серия без медалей длится уже 37 гонок. 

«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок.

Еще и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», – сказал Драчев.

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