Владимир Драчев: «Заказал шоколадные ботинок и перчатку для Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок»

Экс-глава Союза биатлонистов России ( ) заявил, что подарит комментатору Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок.

Ранее Губерниев пообещал, что съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд. Сейчас серия без медалей длится уже 37 гонок.

«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для , чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок.

Еще и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», – сказал Драчев.

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