Владимир Драчев: «Заказал шоколадные ботинок и перчатку для Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок»

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что подарит комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок.
Ранее Губерниев пообещал, что съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд. Сейчас серия без медалей длится уже 37 гонок.
«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок.
Еще и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», – сказал Драчев.
«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть». Концерт Губерниева с варежкой в прямом эфире