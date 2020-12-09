Чемпионат Германии. «Байер» против «Баварии», «РБ Лейпциг» принимает «Кельн»

В 13-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Униону» (1:2).
В субботу «РБ Лейпциг» примет «Кельн», также между собой сыграют лидеры Бундеслиги «Байер» и «Бавария».
Тур завершится в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Штутгарт».
13-й тур
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.30, «Опель-Арена»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион Берлин –
Люте, Триммель (Рюэрсон, 72), Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек, Премель, Беккер, Авонийи (Гогия, 86), Тойхерт (Гиссельманн, 85), Бюльтер (Эндо, 66).
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Боруссия Д –
Бюрки, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 85), Геррейру, Витцель, Джан (Беллингем, 80), Санчо, Рейна, Менье (Морей, 80), Ройс (Брандт, 72), Мукоко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.