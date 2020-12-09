Чемпионат Германии. «Байер» против «Баварии», «РБ Лейпциг» принимает «Кельн»

В 13-м туре чемпионата Германии дортмундская на выезде уступила «Униону» (1:2).

В субботу примет «Кельн», также между собой сыграют лидеры Бундеслиги и .

Тур завершится в воскресенье матчем – «Штутгарт».

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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