Чемпионат Германии. «Байер» против «Баварии», «РБ Лейпциг» принимает «Кельн»

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В 13-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Униону» (1:2).

В субботу «РБ Лейпциг» примет «Кельн», также между собой сыграют лидеры Бундеслиги «Байер» и «Бавария».

Тур завершится в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Штутгарт».

Чемпионат Германии

13-й тур

Аугсбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
19 декабря, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – Вердер
Дата проведения
19 декабря, 17.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Арминия
Дата проведения
19 декабря, 17.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Хоффенхайм
Дата проведения
19 декабря, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Кельн
Дата проведения
19 декабря, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Бавария
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «БайАрена»
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Фрайбург – Герта
Дата проведения
20 декабря, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Штутгарт
Дата проведения
20 декабря, 20.00, «Фольксваген-Арена»
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Унион Берлин – Боруссия Д 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Голы:
1:0 – 57 Авонийи, 1:1 – 60 Мукоко, 2:1 – 78 Фридрих.
Унион БерлинЛюте, Триммель (Рюэрсон, 72), Кнохе, Фридрих, Ленц, Грисбек, Премель, Беккер, Авонийи (Гогия, 86), Тойхерт (Гиссельманн, 85), Бюльтер (Эндо, 66).
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 85), Геррейру, Витцель, Джан (Беллингем, 80), Санчо, Рейна, Менье (Морей, 80), Ройс (Брандт, 72), Мукоко.
Предупреждения:
Бюльтер (62), Витцель (67).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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