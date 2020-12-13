«Сочи» хочет вернуть Кокорина. Клуб готов предложить ему схожие со «Спартаком» условия

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Сочи Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи», утверждает Sport24.

Южане заинтересованы в возращении игрока. Руководство «Сочи» рассчитывает, что Кокорин уйдет из «Спартака».

Тогда «Сочи» может предложить Кокорину условиях, схожие с теми, что есть у 29-летнего футболиста в «Спартаке». Кокорину пообещали, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата.

Ранее сообщалось, что Кокорин может остаться в «Спартаке», если уйдет главный тренер команды Доменико Тедеско.

Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» во второй части сезона-2019/20.

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