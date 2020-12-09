Ротенберг и Третьяк представили лого МЧМ-2023, Кокорин улетел на Мальдивы и может уйти из «Спартака», в биатлоне 35 гонок без медалей, Гончаренко остается и другие новости

1. Представлен логотип МЧМ-2023 – им стал медведь с клюшкой в лапах. Не обошлось без курьезов: когда Третьяк и Ротенберг презентовали лого публике, первая его цифра упала. На подготовку к турниру в Омске потратят более 14 млрд рублей, а «Авангард» должен сыграть на новой арене в сентябре 2022-го. Ротенберг обещает, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне.

2. Кокорин склоняется к уходу из «Спартака», интерес к нему проявляет клуб РПЛ. Форвард может остаться, если уйдет Тедеско, но сейчас он уже на Мальдивах, где будет восстанавливаться от травмы. На игрока претендовала «Фиорентина», однако итальянцев спугнули запросы «Спартака».

3. Сборная России по биатлону обновила антирекорд: 35 гонок подряд без медалей. Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, лучшая из россиянок Евгения Павлова – 18-я.

4. Гончаренко остается в ЦСКА и полетит на зимний сбор с командой. Футболистам он сказал не обращать внимания на слухи.

5. Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что будет претендовать на пост президента ФНЛ.

6. Именно президентские выборы определят судьбу Лео Месси. Речь о его будущем в «Барселоне», естественно. Аргентинца тем временем наградили за деятельность его благотворительного фонда.

7. В заключительной игре первой части сезона РПЛ «Тамбов» поделил очки с «Уралом». Тамбовчане вместе с «Уфой» ушли на зимнюю паузу в зоне вылета. На следующей неделе в «Тамбове» обещают начать выплату долгов. Дюкову такие истории не нравятся, но ужесточать лицензирование все равно нельзя.

8. Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин нокаутировал Камила Шеремету, отстояв титулы.

9. «Адмирал» выступит в КХЛ в следующем сезоне. Также в Приморском крае планируют вернуть и профессиональный футбол.

10. Агент Ковальчука сообщил, что форвард близок к переходу в «Авангард». Впрочем, в клубе пока не подтверждают эту информацию.

11. «Чайку» из Ростовской области снова обвинили во взятке судьям. Клуб все отрицает и намерен восстановить свое доброе имя.

12. «Локомотив» подписал 20-летнего хавбека «Торпедо» Берковского. Переход в топ-клуб игрок назвал самым радостным днем в своей жизни.

13. Выборы президента и исполкома РФС состоятся 4 февраля.

14. Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC.

15. В Евролиге ЦСКА уверенно победил «Зенит», «Химки» проиграли «Виллербану».

Цитаты дня

Дюков о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

Третьяк о решении CAS: «Для нас это победа. Мое выступление на суде сыграло роль, думаю»

Фетисов о российском спорте: «Команда Мутко привела нас к трагедии. Самое страшное – потеря имиджа»

Песков о запрете Путину посещать Олимпиады: «Мы относимся к этому негативно. Но главное, что спортсмены получают право участвовать в соревнованиях»

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не планирует мировое господство на следующие годы, АПЛ слишком сложна»