Первая цифра упала с эмблемы МЧМ-2023, когда Третьяк и Ротенберг представляли лого публике

Во время презентации эмблемы МЧМ-2023 произошел курьез.

Для мероприятия была подготовлена специальная версия логотипа – в виде объемной фигуры. В момент, когда президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент и глава штаба ФХР Роман Ротенберг снимали полотнище, укрывавшее эмблему, с фигуры свалилась первая цифра, и вместо 2023 получилось 023.

Ротенберг поднял цифру, упавшую за фигуру. Третьяк попытался закрепить двойку на нужном месте. Это получилось сделать не с первой попытки, и цифра в итоге встала не совсем ровно.

В презентации также участвовали министр спорта России Олег Матыцин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков.

Фото: кадр из трансляции презентации на «Матч ТВ»

Фото: кадр из трансляции презентации на «Матч ТВ»