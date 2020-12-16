Песков о запрете Путину посещать Олимпиады: «Мы относимся к этому негативно. Но главное, что спортсмены получают право участвовать в соревнованиях»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту России посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в ближайшие два года.

«Конечно, мы относимся к нему (решению) негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях», – сказал Песков.

Накануне CAS отстранил Россию на 2 года от крупнейших спортивных турниров, на Олимпиадах и чемпионатах мира спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.

«По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог.

Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом, собственно, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях», – отметил пресс-секретарь президента.

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