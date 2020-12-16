Хабиб признан спортивной звездой года по версии BBC

Теги Леброн Джеймс UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Кэти Тэйлор Дастин Джонсон Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал спортивной звездой года по версии BBC.

Российский боец обогнал шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и ирландскую женщину-боксера Кэти Тэйлор.

В 2019 году звание от BBC получил марафонец Элиуд Кипчоге.

Нурмагомедов в октябре 2020-го победил Джастина Гейджи треугольником во втором раунде, а после объявил о завершении карьеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BBC SPORT (@bbcsport)

Дэйна Уайт о возвращении Хабиба: «Я думаю, что желание сделать рекорд 30-0 сидит у него в подсознании. Так хотел Абдулманап»

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои». Тактаров показал, как боролся с Хабибом

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья