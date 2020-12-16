Хабиб признан спортивной звездой года по версии BBC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал спортивной звездой года по версии BBC.
Российский боец обогнал шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и ирландскую женщину-боксера Кэти Тэйлор.
В 2019 году звание от BBC получил марафонец Элиуд Кипчоге.
Нурмагомедов в октябре 2020-го победил Джастина Гейджи треугольником во втором раунде, а после объявил о завершении карьеры.
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