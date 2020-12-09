Юрген Клопп: «Ливерпуль» не планирует мировое господство на следующие годы, АПЛ слишком сложна»

Главный тренер высказался об уровне Премьер-лиги и попадании игроков «красных» в команду года по версии ФИФА.

«Не думаю, что кто-то будет доминировать в английском футболе – это очень трудно, 100%. слишком сложна, календарь слишком сложен.

У нас четыре игрока в сборной мира – одного нам пришлось подписать из «Баварии» ( – прим. Sports.ru). Я бы сказал, что это грамотный бизнес. Очевидно, что у нас хорошая команда. Все остальные игроки тоже могли попасть в эту команду по своим качествам.

Чем больше матчей выигрываешь, тем ближе подходишь к завоеванию трофеев. В финале нужно сделать последний штрих, вот и все.

Но мы не планируем мировое господство на следующие годы. Мы просто готовимся к следующей игре с «Кристал Пэлас», – сказал Клопп.

«Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль» в субботу, 19 ноября. Начало игры – в 15:30 по московскому времени.

Клопп – первый тренер, взявший приз The Best два раза подряд

Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Алиссон, де Брюйне, Дэвис – в команде года по версии ФИФА