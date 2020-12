Третьяк о решении CAS: «Для нас это победа. Мое выступление на суде сыграло роль, думаю»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Вчера, 17 декабря, CAS отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В ближайшие два года на Олимпиадах и чемпионатах мира россияне смогут выступать только в нейтральном статусе. Это означает запрет на флаг и гимн России в любом виде.

– С какими эмоциями вы накануне приняли решение CAS?

– Если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире – я считаю, для нас это победа. Так, могли наказать не на два, а на четыре года. И это было бы очень жестоко.

Тем более нельзя наказывать всех из-за тех людей, кто действительно балуется допингом. Это несправедливо. Тех, кто принимал – накажите. Но за что подвергать санкциям всю страну?

Но коли такое решение вынесено, что ж... Два года – это не четыре. И мы сможем участвовать во всех турнирах. Это касается и женской, и мужской сборных. Для нас это успех.

Я же сам выступал в этом суде. И сказал, что мы в России строим стадионы, делаем все для людей. Хотим устроить праздник, а вы собираетесь у нас его отнять. Вдумайтесь, в Санкт-Петербурге строят самый большой хоккейный стадион в Европе на 20 тысяч зрителей.

Мы уже спонсоров нашли, строителей наняли. И что, мы теперь должны стройку остановить? Я думаю, мое выступление сыграло роль, да и международная федерация поддержала. Подставила нам свое плечо. Так что, думаю, мы обошлись малой кровью.

– Кто бы что ни говорил, а золото Олимпиады в Пхенчхане все равно выиграли русские.

– Конечно! Это каждый понимает, пусть даже наши парни выйдут на площадку вообще без всего. Да, мы хотим играть со своим гербом, чтобы развевался наш флаг.

Но в такой ситуации важно, что на форме у нас будет вышито «Россия». Все будут видеть, откуда мы приехали. Да, это разрешено. И все поймут, что we are from Russia, – сказал Третьяк.

Как именно наказали Россию? Объясняем кратко