«Локомотив» подписал 20-летнего хавбека «Торпедо» Берковского на 3,5 года

«Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Ильей Берковским.
Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3,5 года. Он будет выступать под 23-м номером.
Сообщалось, что сумма трансфера Берковского из «Торпедо» составляет 20 миллионов рублей.
С его статистикой в текущем сезоне Олимп-ФНЛ можно ознакомиться здесь.
Илья Берковский стал игроком «Локомотива»— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 18, 2020
20-летний полузащитник подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года и будет выступать под 23-м номером.
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