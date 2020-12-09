«Локомотив» подписал 20-летнего хавбека «Торпедо» Берковского на 3,5 года

«Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Ильей Берковским.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3,5 года. Он будет выступать под 23-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера Берковского из составляет 20 миллионов рублей.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.