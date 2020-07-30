Ротенберг и Третьяк представили логотип МЧМ-2023 – медведя с клюшкой в лапах

Состоялась презентация официального логотипа молодежного чемпионата мира 2023 года.

Эмблему представили в Музее хоккея в Москве. Сам турнир должен пройти в двух городах азиатской части России – Омске и Новосибирске.

В презентации участвовали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент и глава штаба ФХР Роман Ротенберг, министр спорта России Олег Матыцин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков.

На эмблеме чемпионата изображен медведь с клюшкой в передних лапах.

Поверх логотипа должен указываться год проведения турнира. В момент, когда Третьяк и Ротенберг представляли лого публике, первая цифра упала с эмблемы МЧМ-2023.

Фото: кадр из трансляции презентации на «Матч ТВ»