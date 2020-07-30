«Адмирал» выступит в следующем сезоне КХЛ

Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов сообщил, что владивостокский примет участие в регулярном чемпионате КХЛ следующего сезона.

Клуб пропускает сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.

«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами.

Согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию. Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме, как вы знаете, команды КХЛ.

Работает спортивная школа, в которой тренируется более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18». «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ.

Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе «Адмирала», поэтому с большим интересом ждем грядущего сезона и возвращения большого хоккея под своды «Фетисов Арены», – сказал Кузнецов.

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