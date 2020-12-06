Кокорин интересен клубу РПЛ и склоняется к уходу из «Спартака». Он может остаться, если Тедеско уйдет (Sport24)

Нападающий Александр Кокорин может покинуть .

По данным Sport24.ru, один из российских клубов проявляет интерес к 29-летнему форварду. При этом Кокорин склоняется к варианту с уходом из московского клуба, однако он может остаться в «Спартаке» из-за вероятного ухода с поста главного тренера красно-белых.

Не исключено, что россиянин будет заинтересован в работе со специалистом, который возглавит «Спартак» после Тедеско. Напомним, что после игры 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) немецкий специалист объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом этого года по схеме «3+1». В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, забил два гола (оба – с пенальти) и сделал две результативные передачи.

С полной статистикой Кокорина можно ознакомиться здесь.