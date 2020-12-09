Александр Дюков: «В РПЛ останется 6-8 клубов, если резко ужесточить лицензирование»

Президент РФС Александр Дюков, говоря о финансовой ситуации в «Тамбове», высказался о возможном ужесточении лицензирования клубов.

«По поводу переезда «Тамбова» в Саранск мне ничего неизвестно. От «Тамбова» были обращения болельщиков, губернатора. Мы дали еще один сезон, на это были объективные причины в виде ковида.

Но, как мы понимаем, к стадиону добавилась и проблема с долгами по зарплате. При лицензировании было предоставлено гарантийное письмо от управления по физкультуре и спорту, клуб прошел лицензирование. Сейчас, несмотря на наличие гарантийного письма, область обязательства по финансированию не выполняет.

Проблема «Тамбова» – это системная проблема, ее можно решить за счет ужесточения правил лицензирования. Но при резком ужесточении у нас в останется шесть-восемь клубов.

Исторически при лицензировании был достаточно мягкий подход, мы имели возможность проводить чемпионат на 16 команд. Мы взяли курс на ужесточение правил лицензирования, но он будет плавным», – сказал Дюков.

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