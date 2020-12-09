Кокорин улетел в отпуск на Мальдивы, где будет восстанавливаться от травмы

Нападающий «Спартака» будет восстанавливаться от травмы на Мальдивах.

Ранее клуб дал Кокорину указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно на клубной базе. Кокорин мог стать единственным игроком команды, который бы не ушел в отпуск.

По словам агента футболиста Тимофея Бердышева, «Спартаку» предложили компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Кокорин был готов оплатить проживание и услуги реабилитолога и физиотерапевта.

В итоге после переговоров Бердышева с исполнительным директором и спортивным директором Дмитрием Поповым Кокорин улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

Ранее у Кокорина был диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра, из-за чего он не сыграл с «Сочи» и «Зенитом».