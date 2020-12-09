Геркус хочет стать президентом ФНЛ: «Понимаю, как сделать лигу действительно лучшей в мире»

Бывший генеральный директор «Локомотива» рассказал о намерении баллотироваться на пост президента .

«Друзья! Клубам ФНЛ – лучшей лиги мира – предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах.

Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ – имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный – сильно недооценен. Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента ФНЛ и выиграть их.

Территориально ФНЛ – самая большая лига в мире. От Калининграда до Хабаровска – это и есть Россия. Каждый клуб, каждый регион одинаково важен и значим.

Я вижу ФНЛ сильной, успешной, привлекательной лигой. Объединяющей болельщиков всех возрастов, во всех регионах страны. Доступной и привлекательной для общества, развивающей игроков, тренеров и судей. Прекрасную и востребованную площадку для коммерческих и медиа-партнеров. Лигу, игроков которой знают в лицо, игры и голы которой обсуждают и ждут по всей стране, которая будет самодостаточной и престижной. И в которой будут мечтать играть сотни тысяч мальчишек, занимающихся футболом по всей нашей стране.

С чем я иду на выборы? За спиной 12 лет работы в профессиональном и любительском футболе. Работа на клубном уровне в «Зените» и «Локомотиве», запуск команд в ПФЛ и в женской лиге, работа в структуре Премьер-лиги дали мне бесценный опыт успешного решения многих коммерческих, имиджевых, спортивных и маркетинговых задач. В 2020-м при моем участии была организована и запущена Лига городского футбола – турнира лучших любительских команд Москвы.

Но главное – понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать лигу действительно лучшей лигой мира.

С таким видением будущего я начинаю эту избирательную кампанию», – написал Геркус в своем телеграм-канале.