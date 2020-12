Геннадий Головкин нокаутировал Камила Шеремету, отстояв чемпионские титулы

В Голливуде, штат Флорида, США на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino завершилось боксерское шоу.

В главном событии чемпион IBF и IBO в среднем весе победил Камила Шеремету.

Угол Шереметы отказался выпускать его на восьмой раунд. По ходу боя Головкин четыре раза отправлял Шеремету в нокдаун.

