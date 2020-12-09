ЦСКА полетит на зимний сбор с Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, вероятно, продолжит работу в московском клубе.

По информации Bobsoccer, армейцы полетят на первый сбор под руководством белоруса. Ранее сообщалось, что московский клуб объявит об уходе 43-летнего специалиста после матча с «Ростовом».

Начало сбора планируется на 17 января в испанском Кампоаморе.

Первый официальный матч в 2021 году ЦСКА проведет с хабаровским СКА в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Игра состоится 20 февраля.

Чалов влепил «Ростову» хет-трик, хотя мы готовились провожать Гончаренко – тренер ЦСКА темнит, но пока, кажется, не уходит