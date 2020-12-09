Месси получил награду, патронируемую князем Монако, за деятельность своего благотворительного фонда

Форвард «Барселоны» был отмечен за свою деятельность на футбольном поле и вне его пределов.

Аргентинец получил награду Champion for Peace of the Year, вручаемую за приверженность делу мира, решение социальных проблем и служение обществу.

Месси был награжден за деятельность его благотворительного фонда Messi Foundation.

«Мы считаем, что пример, который подает Месси в плане фэйр-плей на поле, а также вносимый им социальный вклад действительно влияют на сегодняшнее общество», – заявил князь Монако Альбер II, патронирующий вручение награды.

«Мне очень приятно получить такое признание. Обычно я не гонюсь за признанием, но получить эту награду я очень рад», – сказал Месси.

LIONEL MESSI IS OUR CHAMPION FOR PEACE OF THE YEAR! 🌟

It is a great honor to welcome such an incredible athlete and person in our #ChampionsforPeace Club, recognized not only for his fairplay, but also for his social commitment. ☮@TeamMessi @fundacionmessi #PSAWARDS2020 pic.twitter.com/kNFsxrXGGV — Peace and Sport (@peaceandsport) December 18, 2020

Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года! Но Лео проигнорировал его (хотя 2 года до этого писал Криша в топ-3)