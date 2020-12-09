Месси получил награду, патронируемую князем Монако, за деятельность своего благотворительного фонда

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига рейтинги Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был отмечен за свою деятельность на футбольном поле и вне его пределов.

Аргентинец получил награду Champion for Peace of the Year, вручаемую за приверженность делу мира, решение социальных проблем и служение обществу.

Месси был награжден за деятельность его благотворительного фонда Messi Foundation.

«Мы считаем, что пример, который подает Месси в плане фэйр-плей на поле, а также вносимый им социальный вклад действительно влияют на сегодняшнее общество», – заявил князь Монако Альбер II, патронирующий вручение награды.

«Мне очень приятно получить такое признание. Обычно я не гонюсь за признанием, но получить эту награду я очень рад», – сказал Месси.

Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года! Но Лео проигнорировал его (хотя 2 года до этого писал Криша в топ-3)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья