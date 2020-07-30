Роман Ротенберг: «Проведение МЧМ свидетельствует об уровне развития хоккея в стране и правильности нашей системы»

Первый вице-президент, глава штаба ФХР Роман Ротенберг высказался после презентации официальной эмблемы молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

«Сегодня мы презентуем логотип важнейшего хоккейного соревнования. Проведение молодежного чемпионата мира свидетельствует об уровне развития хоккея в стране, подготовке молодых хоккеистов и правильности нашей хоккейной системы.

В последние годы Федерация хоккея России сделала много для подготовки молодых игроков. Мы видим, что у нас улучшились результаты юниорских и молодежных сборных. В тренировках используются наработки, вошедшие в национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Мы уверены, что в 2023 году сборная России проведет этот турнир на самом высоком уровне.

Сейчас мы строим инфраструктуру в двух важнейших с точки зрения развития хоккея городах – Новосибирске и Омске. Благодаря МЧМ в Омск вернется большой хоккей, у Новосибирска появится новая хоккейная арена.

Мы уверены, что в 2023 году турнир пройдет в праздничной атмосфере, при полных трибунах. Люди в этих двух городах, как и вся страна, получат подарок на Новый Год в виде одного из самых ярких и эмоционально насыщенных турниров на планете. А сегодня мы с радостью представляем логотип предстоящего турнира», – сказал Ротенберг.

Первая цифра упала с эмблемы МЧМ-2023, когда Третьяк и Ротенберг представляли лого публике