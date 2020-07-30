Ковальчук близок к переходу в «Авангард»

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда , сообщил, что его клиент близок к заключению контракта с .

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.

По поводу срока соглашения – пока мы разговариваем о контракте до конца сезона.

Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеется)», – рассказал Николаев.

В ноябре сообщалось, что 37-летний форвард хочет получить в КХЛ контракт на миллион долларов.