Ковальчук близок к переходу в «Авангард»

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, сообщил, что его клиент близок к заключению контракта с «Авангардом».
«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.
По поводу срока соглашения – пока мы разговариваем о контракте до конца сезона.
Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеется)», – рассказал Николаев.
В ноябре сообщалось, что 37-летний форвард хочет получить в КХЛ контракт на миллион долларов.