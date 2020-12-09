Дюков о лимите: «Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли только легионеры»

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров формата «8+17» в российском футболе.

– Было ли обращение клубов смягчить лимит?

– Обращений не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы об эффективности лимита. Тем более ковид. Это новый фактор.

Я противник лимита, но мы должны быть реалистами – лимит утверждает не только РФС, но и минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов.

Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс.

И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю, – сказал Дюков.