Евролига. ЦСКА против «Зенита», «Химки» в гостях у «Виллербана» и другие матчи

В пятницу, 18 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.
В противостоянии российских команд московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит».
Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с французским «Виллербаном».
Регулярный чемпионат
15-й тур
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Хиллиард (13), Джеймс (10), Курбанов (5), Милутинов (5), Шенгелия (3) – старт; Клайберн (6), Стрелниекс (3), Антонов (0), Фойгтманн (0).
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.00
Положение команд: Барселона Испания – 11-3, ЦСКА Россия – 11-3, Реал Испания – 9-5, Бавария Германия – 9-5, Валенсия Испания – 9-5, Милан Италия – 9-5, Зенит Россия – 8-4, Жальгирис Литва – 8-7, Олимпиакос Греция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Баскония Испания – 6-7, Альба Германия – 6-8, Маккаби Плейтика Израиль – 5-9, Панатинаикос Греция – 5-9, Фенербахче Турция – 5-10, Виллербан Франция – 4-9, Црвена Звезда Сербия – 4-10, Химки Россия – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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