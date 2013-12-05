Евролига. ЦСКА против «Зенита», «Химки» в гостях у «Виллербана» и другие матчи

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В пятницу, 18 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.

В противостоянии российских команд московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит».

Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с французским «Виллербаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

15-й тур

ЦСКА Россия  –  Зенит Россия 45:31 (перерыв)
Дата проведения
18 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Хиллиард (13), Джеймс (10), Курбанов (5), Милутинов (5), Шенгелия (3) – старт; Клайберн (6), Стрелниекс (3), Антонов (0), Фойгтманн (0).
Зенит
Пангос (8), Томас (6), Трушкин (0), Холлинз (0), Гудайтис (0) – старт; Риверс (7), Пойтресс (6), Бэрон (2), Понитка (2), Зубков (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
18 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Ускокович (0), Лазич (0), Лойд (0), Симонович (0), Кузмич (0).

Бавария Германия  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
18 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
18 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Химки Россия
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
18 декабря, 23.00
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 11-3, ЦСКА Россия – 11-3, Реал Испания – 9-5, Бавария Германия – 9-5, Валенсия Испания – 9-5, Милан Италия – 9-5, Зенит Россия – 8-4, Жальгирис Литва – 8-7, Олимпиакос Греция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Баскония Испания – 6-7, Альба Германия – 6-8, Маккаби Плейтика Израиль – 5-9, Панатинаикос Греция – 5-9, Фенербахче Турция – 5-10, Виллербан Франция – 4-9, Црвена Звезда Сербия – 4-10, Химки Россия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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