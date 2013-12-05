Евролига. ЦСКА против «Зенита», «Химки» в гостях у «Виллербана» и другие матчи

В пятницу, 18 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги проходят шесть матчей.

В противостоянии российских команд московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит».

Подмосковные «Химки» на выезде сыграют с французским «Виллербаном».

Регулярный чемпионат

15-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 11-3, ЦСКА Россия – 11-3, Реал Испания – 9-5, Бавария Германия – 9-5, Валенсия Испания – 9-5, Милан Италия – 9-5, Зенит Россия – 8-4, Жальгирис Литва – 8-7, Олимпиакос Греция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Баскония Испания – 6-7, Альба Германия – 6-8, Маккаби Плейтика Израиль – 5-9, Панатинаикос Греция – 5-9, Фенербахче Турция – 5-10, Виллербан Франция – 4-9, Црвена Звезда Сербия – 4-10, Химки Россия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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