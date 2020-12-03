Месси примет решение о будущем после выборов президента «Барсы»

Нападающий «Барселоны» пока не принял окончательное решение по поводу своего будущего.

Аргентинец поставил на паузу обсуждение дальнейших действий до 24 января, когда состоятся выборы президента каталонского клуба. Месси хочет выслушать нового президента «Барселоны» прежде чем решить, останется ли он в клубе, сообщает ESPN.

Минувшим летом капитан сине-гранатовых хотел покинуть клуб и даже подал запрос на трансфер, который не был удовлетворен руководством «Барсы» во главе с Жозепом Бартомеу.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает летом 2021 года. В январе он получит право вести переговоры с другими командами.

В этом сезоне Месси провел 12 матчей в и забил 5 мячей. С полной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.