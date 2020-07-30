«Команда Мутко привела нас к трагедии. Самое страшное – потеря имиджа». Фетисов о российском спорте

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о , который занимал пост министра спорта с 2008 по 2016 год.

– После 13 лет жизни в США, где вы построили успешную карьеру, позвал вас возглавить российский спорт. Сейчас не жалеете, что согласились вернуться в начале 2000-х?

– Действительно, у меня в перспективе была хорошая тренерская карьера. Я должен был стать первым европейским главным тренером в истории НХЛ, но принял решение и благодарен судьбе, что президент доверил мне ответственную должность. В очень непростое время. Была полная разруха.

Я сумел создать систему, послужить родине, не только как спортсмен и тренер. Вернул авторитет на международной арене, создал 10-летнюю комплексную программу развития спорта.

Сейчас с радостью приезжаю в Сочи, вижу, какие изменения я туда принес, в других регионах наблюдаю, сколько инфраструктурных объектов там построено за последнее время. Так что вспоминаю тот период работы с большим удовольствием.

– В последнее время у вас не было разговоров с президентом, чтобы вернуться на руководящие позиции?

– Нет. После меня был Виталий Леонтьевич Мутко, к которому было полное доверие и при котором мы потеряли имидж. Это самое страшное, что может быть.

Могу сказать, как спортсмен, если тебя не уважают, подозревают в нечистоплотности – это очень тяжелое бремя. Ситуация такая, какая есть. Я никого не обвиняю, просто констатирую тот факт, что произошла трагедия. И к ней нас привела именно команда Мутко. Мне не хватило всего пары лет, чтобы дополнить систему стимулами для тренеров, спортсменов, регионов. У меня это было в планах на 2010 год. Но пришли новые люди, которые сказали, что у них есть система, команда и они точно знают, что будут делать.

Тогда можно было только порадоваться, что благодаря нашей работе в стране впервые было создано профильное министерство. Если бы мы плохо работали, то никакого министерства бы не было. По функционалу это не было в приоритете, но спорт стал важнейшей частью социального развития страны, – сказал Фетисов.

Фетисов был первым председателем Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту с 2002 по 2004 год, а затем представлял Приморский край в Совете Федерации. Депутатом Госдумы он является с 2016 года.