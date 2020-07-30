«Команда Мутко привела нас к трагедии. Самое страшное – потеря имиджа». Фетисов о российском спорте

Теги Виталий Мутко Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов сборная России сборная России жен сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная России сборная России жен Владимир Путин сборная России (коньки) Sports.ru Государственная дума сборная России жен (коньки) сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) сборная России (сани) сборная России жен (сани) Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о Виталии Мутко, который занимал пост министра спорта с 2008 по 2016 год. 

– После 13 лет жизни в США, где вы построили успешную карьеру, Владимир Путин позвал вас возглавить российский спорт. Сейчас не жалеете, что согласились вернуться в начале 2000-х?

– Действительно, у меня в перспективе была хорошая тренерская карьера. Я должен был стать первым европейским главным тренером в истории НХЛ, но принял решение и благодарен судьбе, что президент доверил мне ответственную должность. В очень непростое время. Была полная разруха.

Я сумел создать систему, послужить родине, не только как спортсмен и тренер. Вернул авторитет на международной арене, создал 10-летнюю комплексную программу развития спорта.

Сейчас с радостью приезжаю в Сочи, вижу, какие изменения я туда принес, в других регионах наблюдаю, сколько инфраструктурных объектов там построено за последнее время. Так что вспоминаю тот период работы с большим удовольствием.

– В последнее время у вас не было разговоров с президентом, чтобы вернуться на руководящие позиции?

– Нет. После меня был Виталий Леонтьевич Мутко, к которому было полное доверие и при котором мы потеряли имидж. Это самое страшное, что может быть.

Могу сказать, как спортсмен, если тебя не уважают, подозревают в нечистоплотности – это очень тяжелое бремя. Ситуация такая, какая есть. Я никого не обвиняю, просто констатирую тот факт, что произошла трагедия. И к ней нас привела именно команда Мутко. Мне не хватило всего пары лет, чтобы дополнить систему стимулами для тренеров, спортсменов, регионов. У меня это было в планах на 2010 год. Но пришли новые люди, которые сказали, что у них есть система, команда и они точно знают, что будут делать.

Тогда можно было только порадоваться, что благодаря нашей работе в стране впервые было создано профильное министерство. Если бы мы плохо работали, то никакого министерства бы не было. По функционалу это не было в приоритете, но спорт стал важнейшей частью социального развития страны, – сказал Фетисов.

Фетисов был первым председателем Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту с 2002 по 2004 год, а затем представлял Приморский край в Совете Федерации. Депутатом Госдумы он является с 2016 года.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья