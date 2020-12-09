Выборы президента и исполкома РФС состоятся 4 февраля

РФС выступил с заявлением касательно выборов президента организации и исполнительного комитета.

«4 февраля пройдет внеочередная конференция РФС, на которой состоятся выборы президента РФС и выборы в исполком РФС», – сообщает пресс-служба РФС.

Действующим президентом является Александр Дюков. Он занял пост 22 февраля 2019 года. Ранее стало известно, что межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад» выдвинуло Дюкова для переизбрания на эту же должность в феврале 2021 года.

Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС, глава «Зенита» Илюхина – в состав исполкома