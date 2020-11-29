«Локо» выпал из еврокубков, «Реал», «Атлетико» и «Аталанта» вышли в плей-офф ЛЧ, Медведева пропустит чемпионат России и другие новости утра

1. «Локомотив» занял 4-е место в группе ЛЧ и в 3-й раз подряд не вышел в евровесну. Московских команд вообще не будет весной в еврокубках 3-й год подряд. Клубы РПЛ выиграли 1 из 18 матчей в ЛЧ и потерпели 11 поражений. Единственная победа – у «Краснодара», только он и попал в евровесну.

2. По итогам среды «Реал» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв гладбахскую «Боруссию», а «Интер» вылетел из еврокубков вовсе. «Аталанта» пробилась в следующий раунд, победив «Аякс» в решающем матче. «Атлетико» сыграет в 1/8 финала ЛЧ в 7-й раз при Симеоне, «Боруссия» из Менхенгладбаха – впервые в истории. У Германии и Испании по 4 клуба в плей-офф, у Англии и Италии – по 3.

3. Неймар, сделавший хет-трик, и Мбаппе, побивший рекорд Месси, помогли «ПСЖ» разнести «Истанбул» со счетом 5:1 в матче, который был перенесен на среду из-за слов судьи в адрес темнокожего тренера гостей. Красную карточку Вебо отменили. Правда, африканец, возможно, и сам называл румынских судей «цыганами»… Матч в итоге превратился в перфоманс: были и специальные футболки, и баннеры.

4. Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате России.

5. Международное агентство допинг-тестирования приступило к повторному анализу проб с Олимпиады в Сочи.

6. В КХЛ «Ак Барс» победил «Магнитку», московское «Динамо» выиграло у минского, «Трактор» пропустил 5 шайб от «Йокерита». «Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию.

7. Сестра Роналду выложила картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану: «Мой король. Лучший в истории».

8. «Зенит» оштрафует Дриусси за слова про «дерьмовую позицию». У игрока нет конфликта с Семаком.

9. Фанаты «Спартака» признали Максименко лучшим игроком сезона, вручив ему призы «Золотой кабан» и «Гладиатор года». Кокорин восстановился от травмы и готов сыграть с «Зенитом» и «Сочи».

10. Гонщик Мазепин запостил видео с полуобнаженной девушкой, команда «Хаас» проведет расследование.

Далее цитаты.

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