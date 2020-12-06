Резцова об интервью Sports.ru: «Мои слова не выдергивали из контекста, не выдумывали. Сказала лишнее. Простите, не судите строго»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сделала заявление по поводу своего интервью Sports.ru, где она рассказала о применении допинга во время спортивной карьеры.

«Я не спала всю ночь. Ажиотаж, не ожидала такого резонанса после моего интервью Sports.ru...

Все-таки дела минувших дней. Прошло уже 20-30 лет – истории все известные, не только Резцовой рассказанные. А то подумаете: вот Анфиса придумывает.

Но вчера весь день я отвечала на звонки. Думаю, вы понимаете, какая часть интервью всех возмутила и взбудоражила – никто не читал, как меня учили стрелять, как я родила и воспитала 4 девочек.

Все увидели только слова про допинг и осудили. Мол, зачем эти обвинения, сейчас и так непростое время. Я читала и Николая Зимятова, и Александра Грушина, и Геннадия Раменского, и , и ... Ну список можно продолжать – я себе, видимо, недоброжелателей нажила.

Скажу прямо: это было вспоминательное интервью. Оно касалось моей карьеры – как я в середине 1980-х ворвалась в лыжную сборную, выиграла Олимпиаду, потом перешла в биатлон, стала первой олимпийской чемпионкой в этом виде, дважды взяла Кубок мира.

Я говорила от чистого сердца, не хотела никого обидеть или кому-то навредить. Но я Анфиса Резцова – честная, прямая, открытая. Чего уж – импульсивная, резкая, без тормозов. Я и на трассе такой была – может, поэтому и выигрывала часто?!

Да, это черта моего характера – могу сказать лишнее, не всегда сумею подобрать слова. Со мной такое уже было – и неоднократно, в том числе когда давала интервью. Даже дочери говорят: если маме доверить секрет, завтра о нем узнает вся страна. Это отчасти шутка, а отчасти – правда. Признаю.

Переливание крови – действительно было, говорю только за себя. Случай с Сергеем Тарасовым на Олимпиаде – известный, он сам об этом рассказывал, и не раз. Значит ли это, что все лыжники и биатлонисты поголовно жульничали? Нет.

Поверьте, я наговорила не со зла. Я вот такой человек – не готова юлить, прятаться, краснеть. Но одно дело – моя жизнь, другое дело – люди, которые меня окружали, помогали, тренировались со мной. Не всем это интервью понравилось.

В общем, я хотела бы от чистого сердца извиниться перед теми, кого, возможно, обидела или неприятно задела. Все увидели слово “допинг” и подумали: ооо, Анфиса выигрывала на препаратах, а еще вся сборная на них сидела. Нет, таких препаратов, на каких ловят сейчас, раньше не было.

Я и сказала: не знаю, что нам кололи. Какие-то добавки, витамины. Я выигрывала не на них – пахала как лось. И Раменский это, к слову, подтверждает.

На эмоциях я сказала, что не давала интервью – сказала так сгоряча, потому что переживала. Давала, не буду отрицать. Возможно, со стороны все выглядит дико и странно, но я в любом разговоре стараюсь быть честной, не стесняться – и иногда из-за этого страдаю.

Я и сейчас честна: мои слова не выдергивали из контекста, не выдумывали, но, видимо, я неправильно формулировала. Сказала лишнее. Простите, не судите строго.

Ваша Анфиса», – написала Резцова.

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой

Анфиса Резцова: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Чувствовала эффект, когда нас кололи во все места»

Анфиса Резцова: «Готова судиться с такими, кто пишет, что мы все на допинге. Была докторская программа, и все»