У Германии и Испании по 4 клуба в плей-офф ЛЧ, у Англии и Италии – по 3, также вышли «ПСЖ» и «Порту»

Все немецкие и испанские клубы, выступавшие на групповом этапе Лиги чемпионов, пробились в плей-офф.

Германия будет представлена в 1/8 финала силами «Баварии», «РБ Лейпциг», «Боруссии» из Дортмунда и «Боруссии» из Менхенгладбаха. Испанию представят , , «Атлетико» и «Севилья».

По три клуба в плей-офф делегировали Италия ( , «Аталанта», «Лацио») и Англия ( , «Манчестер Сити», ), потерявшие по итогам групповой стадии «Интер» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Также в 1/8 финала Лиги чемпионов выступят французский «ПСЖ» и португальский «Порту».

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