«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, обыграв «Аякс» (1:0) на выезде

Теги Аталанта Аякс Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Луис Муриэль Футбол

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» разобралась с «Аяксом» (1:0) на выезде. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бергамской команде было достаточно ничьей для выхода из группы, но она победила благодаря голу форварда Луиса Муриэля на 85-й минуте.

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ второй раз подряд, при этом выступая в турнире всего второй год. Она заняла в группе 2-е место, набрав 11 очков. Первым стал «Ливерпуль».

Аякс Нидерланды – Аталанта Италия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
9 декабря, 20.55, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 85 Муриэль.
АяксОнана, Мазрауи, Мартинес (Тимбер, 90; Альварес, 90), Тальяфико (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Антони, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).
АталантаГоллини, Гозенс (Паломино, 79), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Пессина, Фройлер, Гомес, де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 79).
Предупреждения:
Гравенберх (22), Тальяфико (52), Хатебур (60), Фройлер (82).
Удаление:
Гравенберх (79).

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