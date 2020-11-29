«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, обыграв «Аякс» (1:0) на выезде

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов разобралась с (1:0) на выезде.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бергамской команде было достаточно ничьей для выхода из группы, но она победила благодаря голу форварда Луиса Муриэля на 85-й минуте.

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ второй раз подряд, при этом выступая в турнире всего второй год. Она заняла в группе 2-е место, набрав 11 очков. Первым стал «Ливерпуль».

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