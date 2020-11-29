«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, обыграв «Аякс» (1:0) на выезде

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» разобралась с «Аяксом» (1:0) на выезде.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Бергамской команде было достаточно ничьей для выхода из группы, но она победила благодаря голу форварда Луиса Муриэля на 85-й минуте.
«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ второй раз подряд, при этом выступая в турнире всего второй год. Она заняла в группе 2-е место, набрав 11 очков. Первым стал «Ливерпуль».
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.55, «Йохан Кройфф Арена»
- Гол:
- 0:1 – 85 Муриэль.
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Аякс –
Онана, Мазрауи, Мартинес (Тимбер, 90; Альварес, 90), Тальяфико (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Антони, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).
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Аталанта –
Голлини, Гозенс (Паломино, 79), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Пессина, Фройлер, Гомес, де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 79).
- Предупреждения:
- Гравенберх (22), Тальяфико (52), Хатебур (60), Фройлер (82).
- Удаление:
- Гравенберх (79).