Жорже Жезуш: «Все, что касается расизма, стало модным. Сказанное о темнокожем всегда означает расизм, то же о белом – нет»

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал события, приведшие к остановке и переносу вчерашнего матча «ПСЖ» и «Истанбула» в чемпионов.

Арбитр Себастьян Кольцеску использовал слово «черный» в отношении тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды отказались продолжать встречу.

«Я не знаю, что там произошло, что было сказано, но сегодня все, что связано с расизмом, стало очень модным.

Как гражданин, я имею право думать по-своему, а конкретное мнение у меня может быть лишь тогда, когда я знаю, что было сказано в определенный момент.

В наши дни все, что говорится о темнокожем человеке, всегда является признаком расизма, а то же самое о белом человеке таковым уже не является.

Эта волна захватывает мир. Может быть, там и были проявления расизма, но я не знаю, что было сказано тому тренеру», – отметил Жезуш.

Матч между «ПСЖ» и «Истанбулом» продолжится сегодя в 20:55 по московскому времени.

Игроки и судьи матча «ПСЖ» – «Истанбул» выйдут в одинаковых майках на игру ЛЧ. На стадионе будет баннер со словами «Нет расизму»