Тренер «Истанбула», которого назвали «черным», говорил «цыгане» про румынских судей (Эмануэль Рошу)

Теги ПСЖ Пьер Вебо Лига чемпионов УЕФА судьи Sports.ru Истанбул Овидиу Хацеган Себастьян Кольцеску брань дискриминация Футбол

Стали известны новые подробности конфликта судей матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» с тренером турецкого клуба Пьером Вебо.

Игра была прервана из-за расистского высказывания одного из арбитров в адрес второго Вебо. Судья употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со 2-й минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами».

Также журналист уточняет, что слово negru употребил не судья Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров, Октавиан Совре.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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