Тренер «Истанбула», которого назвали «черным», говорил «цыгане» про румынских судей (Эмануэль Рошу)

Стали известны новые подробности конфликта судей матча чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» с тренером турецкого клуба .

Игра была прервана из-за расистского высказывания одного из арбитров в адрес второго Вебо. Судья употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со 2-й минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами».

Также журналист уточняет, что слово negru употребил не судья , как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров, Октавиан Совре.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли