Эрдоган о скандале на матче «ПСЖ» – «Истанбул»: «Во Франции усиливается расистская риторика. Такой подход непростителен»

Теги ПСЖ Пьер Вебо Лига чемпионов УЕФА судьи Истанбул Себастьян Кольцеску Политика Реджеп Тайип Эрдоган дискриминация Футбол

Президент Турции Реджеп Эрдоган, высказываясь об инциденте в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул», назвал это продолжением расистских тенденций во Франции.

Игра была прервана из-за расистского высказывания румынского резервного арбитра Себастьяна Кольцеску в адрес второго тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Кольцеску употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

«Такой подход непростителен. Мы сохраняем нашу решительную позицию.

Франция стала страной, в которой усиливается расистская риторика, расистские действия», – заявил президент Турции на пресс-конференции.

Ранее Эрдоган осудил высказывание румынского судьи и призвал УЕФА «предпринять конкретные шаги».

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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