Эрдоган о скандале на матче «ПСЖ» – «Истанбул»: «Во Франции усиливается расистская риторика. Такой подход непростителен»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, высказываясь об инциденте в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул», назвал это продолжением расистских тенденций во Франции.
Игра была прервана из-за расистского высказывания румынского резервного арбитра Себастьяна Кольцеску в адрес второго тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Кольцеску употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).
«Такой подход непростителен. Мы сохраняем нашу решительную позицию.
Франция стала страной, в которой усиливается расистская риторика, расистские действия», – заявил президент Турции на пресс-конференции.
Ранее Эрдоган осудил высказывание румынского судьи и призвал УЕФА «предпринять конкретные шаги».
«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли