Эрдоган о скандале на матче «ПСЖ» – «Истанбул»: «Во Франции усиливается расистская риторика. Такой подход непростителен»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, высказываясь об инциденте в матче чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул», назвал это продолжением расистских тенденций во Франции.

Игра была прервана из-за расистского высказывания румынского резервного арбитра в адрес второго тренера турецкого клуба . Кольцеску употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

«Такой подход непростителен. Мы сохраняем нашу решительную позицию.

Франция стала страной, в которой усиливается расистская риторика, расистские действия», – заявил президент Турции на пресс-конференции.

Ранее Эрдоган осудил высказывание румынского судьи и призвал УЕФА «предпринять конкретные шаги».

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли