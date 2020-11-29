Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо отменена. Судья назвал его «черным»

Удаление тренера «Истанбула» в матче чемпионов с «ПСЖ» отменено, сообщил турецкий клуб.

Вебо будет присутствовать на скамейке в матче, который возобновится сегодня с 14-й минуты.

Игра была прервана из-за расистского высказывания одного из румынских арбитров в адрес Вебо. Было употреблено слово negru («черный» в переводе с румынского).

Сегодня матч будет судить другая бригада арбитров во главе с нидерландцем Маккели.

Тренер «Истанбула», которого назвали «черным», говорил «цыгане» про румынских судей (Эмануэль Рошу)

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли