Сестра Роналду выложила картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану: «Мой король. Лучший в истории»

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала провокационный пост в инстаграме после игры 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).
Авейру выложила картинку, на которой форвард «Барселоны» Лионель Месси стоит на коленях перед Роналду, и подписала ее так: «Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни».
Роналду сделал дубль в игре против «Барселоны», реализовав два пенальти. Месси же нанес 7 ударов в створ ворот «Ювентуса», но не сумел отметиться голом.
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