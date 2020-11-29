Сестра Роналду выложила картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану: «Мой король. Лучший в истории»

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» , опубликовала провокационный пост в инстаграме после игры 6-го тура группового этапа чемпионов против «Барселоны» (3:0).

Авейру выложила картинку, на которой форвард «Барселоны» стоит на коленях перед Роналду, и подписала ее так: «Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни».

Роналду сделал дубль в игре против «Барселоны», реализовав два пенальти. Месси же нанес 7 ударов в створ ворот , но не сумел отметиться голом.