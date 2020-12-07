Мазепин запостил видео с полуобнаженной девушкой, «Хаас» проведет расследование

Команда «Хаас» выпустила официальное заявление в связи с видео, которое недавно было опубликовано в инстаграме российского гонщика Никиты Мазепина.

Сегодня в сети появилось видео, изначально выложенное в инстаграме Мазепина. Видео было снято предположительно самим гонщиком, который находился в автомобиле вместе с водителем.

На заднем сиденье находилась полуобнаженная девушка, также попавшая в кадр, – предположительно в нетрезвом состоянии.

Вероятно, видео было снято в Бахрейне или Абу-Даби.

Мазепин почти сразу удалил видео, но позже оно было выложено на Reddit скопировавшими его пользователями в отредактированном виде.

В заявлении «Хааса» говорится, что организация ни в коем случае не оправдывает подобное поведение гонщика, а сам факт появления подобного видео в социальных сетях Мазепина считает «также отвратительным».

В отмечают, что вопрос относительно данного инцидента будет решаться внутри компании и что в настоящее время дальнейших комментариев по данному вопросу не последует.

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